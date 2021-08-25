Дмитрий Саблин: контроль эффективности работы депутатов – в интересах граждан страны

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Результаты работы депутатов необходимо держать на контроле. Подобная идея прозвучала в ходе предвыборного съезда политической партии "Единая Россия", который состоялся в Москве накануне.

Ключевым вопросом повестки заседания стало принятие народной программы партии, с которой она пойдет на сентябрьские выборы. Документ составлялся с учетом мнения россиян. Участие в опросе приняли более 2 миллионов человек.

Говоря о механизмах реализации программы, депутат Дмитрий Саблин предложил использовать систему формализации депутатских обязательств и обещаний, апробированную им ранее.

"Это даст возможность заложить показатели эффективности работы парламентариев, а затем и оценить степень соответствия этим показателям. Контроль эффективности – в интересах граждан страны", – пояснил депутат.

Саблин подчеркнул, что подобный подход дает избирателю возможность контролировать своего депутата, гарантируя реальность выполнения поступивших обращений.

Необходимость активного общественного контроля признал и гендиректор ООО "МИДЛ" Алексей Придорожный.

"Идея мониторинга эффективности работы парламента не новая. Давно пора дополнить практику учета разработанных депутатами законопроектов вниманием парламентария к конкретным проблемам населения, к работе с наказами и обращениями жителей", – убежден предприниматель.

Волонтер программы "Московское долголетие" Наталья Андрусенко заявила, что "ленинская формула учета и контроля" сегодня востребована как никогда.

"Депутат по роду своей деятельности обязан отчитываться перед избирателем, даже если это пока и не прописано в законе", – уверена общественница.

Ранее Саблин отметил важное значение социального волонтерства для развития страны. В ходе заседания круглого стола на тему "Волонтерство как ключевая форма гражданского участия в обеспечении социальной защиты" депутат обозначил практические меры, направленные на расширение господдержки волонтерских проектов и инициатив.