Дмитрий Саблин: чтобы защитить Мещерский пруд, требуются радикальные меры

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Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин заявил о необходимости защитить Мещерский пруд в Солнцеве от загрязнений. По его мнению, для этого необходимо принять радикальные меры.

Мещерский пруд является одним из самых популярных мест отдыха и купания у жителей района, однако некоторые домовладения частного сектора сливают в водоем свои септики. Это ведет к ухудшению состояния воды в пруду и вызывает возмущение у местных жителей.

При этом сброс отходов уже несколько раз удавалось прекратить с помощью специальных заглушек, установленных на трубопроводы. Однако каждый раз их открывали.

"Видимо, требуются радикальные меры. Столь мягкий подход, когда просто перекрывались незаконные трубопроводы и никаких санкций за этим не следовало, не работает, к сожалению. По моим данным, зону отдыха посещают до 50 тысяч человек. Их права мы и будем защищать", – заявил Саблин.

Ранее стало известно, что департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы вынес определение о возбуждении административного дела и проведении расследования по факту загрязнения 2-го Николо-Хованского пруда в районе реки Сосенки в ТиНАО.

Изначально местные жители жаловались на неприятный запах, однако проведенные замеры не выявили превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Вместе с этим специалисты взяли пробы воды.