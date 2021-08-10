Дмитрий Саблин: чтобы защитить Мещерский пруд, требуются радикальные меры

Фото: Семен Василевич
Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин заявил о необходимости защитить Мещерский пруд в Солнцеве от загрязнений. По его мнению, для этого необходимо принять радикальные меры.
Мещерский пруд является одним из самых популярных мест отдыха и купания у жителей района, однако некоторые домовладения частного сектора сливают в водоем свои септики. Это ведет к ухудшению состояния воды в пруду и вызывает возмущение у местных жителей.
При этом сброс отходов уже несколько раз удавалось прекратить с помощью специальных заглушек, установленных на трубопроводы. Однако каждый раз их открывали.
"Видимо, требуются радикальные меры. Столь мягкий подход, когда просто перекрывались незаконные трубопроводы и никаких санкций за этим не следовало, не работает, к сожалению. По моим данным, зону отдыха посещают до 50 тысяч человек. Их права мы и будем защищать", – заявил Саблин.
Ранее стало известно, что департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы вынес определение о возбуждении административного дела и проведении расследования по факту загрязнения 2-го Николо-Хованского пруда в районе реки Сосенки в ТиНАО.
Изначально местные жители жаловались на неприятный запах, однако проведенные замеры не выявили превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Вместе с этим специалисты взяли пробы воды.
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