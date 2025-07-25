Совфед обязал владельцев земель бороться с борщевиком

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Совфед одобрил закон об обязанности владельцев земельных участков принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными растениями, передает РИА Новости.

По словам главы аграрного комитета верхней палаты парламента Александра Двойных, закон уточняет содержание земель и устанавливает обязанность владельцев участков проводить мероприятия, направленные против распространения опасных видов растений. Как он подчеркнул, особенности охраны окружающей среды будут определять региональные нормативы.

"Всем известна проблема распространения опасного растения – борщевика Сосновского. Например, в Московской области правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности", – сказал глава комитета.

Закон начнет действовать с 1 марта следующего года.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова сообщила о трех ядовитых сорняках, которые можно найти на дачах. При контакте с человеком болиголов пятнистый, белена и лютик едкий могут привести к тяжелым отравлениям и смерти. Первое растение отличается стволом с фиолетовыми пятнами. Если растереть его, то от ствола будет разноситься мышиный запах.

