Трамп не исключил введение вторичных санкций против России

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Президент США Дональд Трамп не исключил возможность введения вторичных санкций против России из-за ситуации на Украине, передает РИА Новости.

"Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придется ввести вторичные санкции против России", – сказал глава Белого дома в преддверии своего вылета в Великобританию.

Он также оценил шансы на заключение торговой сделки с Евросоюзом как "50 на 50".

Ранее Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в 100% против РФ и ее торговых партнеров, если сделка по украинскому конфликт не будет достигнута через 50 дней.

Однако представитель Госдепа Тэмми Брюс уточнила, что Вашингтон не будет придерживаться этого срока. По ее словам, Соединенные Штаты рассматривают сентябрь как ориентир для введения ограничений.

При этом американский лидер хочет самостоятельно принимать решения о введении антироссийских санкций, добавила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.