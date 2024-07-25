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31-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) "рассыпалась" у села Прогресс из-за общих проблем с командованием и управлением, заявил военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

Ранее военный эксперт Ян Гагин сообщил, что расчеты FPV-дронов Вооруженных сил РФ подбили американский Abrams на покровском направлении в Донецкой Народной Республике. По его словам, по технике отработали в районе населенного пункта Прогресс.

Более того, на прошлой неделе военнослужащие российской группировки "Запад" освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, подразделения российской армии сумели занять более выгодные рубежи и позиции.