Гутерриш на фоне попытки мятежа в России призвал не допустить дальнейшей напряженности

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Генсек ООН Антониу Гутерриш с тревогой наблюдал за ситуацией вокруг попытки мятежа в России, он призывает вовлеченные стороны не допускать дальнейшей напряженности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генсека.

"Генеральный секретарь с волнением следил за развитием событий в России. Он в курсе последних сообщений о мерах по снижению напряженности. Он призывает все вовлеченные стороны продолжить действовать ответственно, во избежание дальнейшей напряженности", – отмечается в сообщении.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Ранее сообщалось, что обстановка вокруг здания Южного военного округа в Ростове-на-Дону спокойная. По информации СМИ, движение по Буденновскому проспекту возобновлено.