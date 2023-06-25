Блинкен заявил, что Байден не связывался с Путиным на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер"

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Президент США Джо Байден не связывался с Владимиром Путиным после ситуации, произошедшей в России с ЧВК "Вагнер", заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Об этом сообщает телеканал ABC.

"Не пытался", – сказал госсекретарь США.

Блинкен добавил, что он также не проводил переговоров с министром внутренних дел РФ Сергеем Лавровым на фоне произошедшего.

"Но другие представители администрации говорили со своими коллегами в России, поскольку мы в первую очередь хотим убедиться, что Россия понимает, что обязана следить за благополучием граждан США и наших сотрудников", – отметил он.

Ранее Блинкен заявлял, что события последних дней в России вокруг ЧВК "Вагнер" являются внутренним делом страны.

До этого Белый дом сообщал, что Байден провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Британии Риши Сунаком, во время которых они обсудили ситуацию, произошедшую в России.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в телеграм-канале своей пресс-службы сообщил об ударе Вооруженными силами РФ по тыловым лагерям группы. Он также призвал сторонников выйти против военного руководства России.

В Минобороны РФ и ФСБ эту информацию опровергли. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в ходе которых основатель ЧВК принял предложение главы государства об остановке движения на территории РФ. Группа начала разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.



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