США считают ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом РФ – Блинкен

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События последних дней в России вокруг ЧВК "Вагнер" являются внутренним российским делом, заявил сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я не хочу спекулировать на этой теме… это является внутренним делом России", – сказал Блинкен в эфире телеканала CNN, когда его спросили, могут ли, по мнению Вашингтона, последние события с ЧВК "Вагнер" представлять угрозу для российской власти.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Ранее сообщалось, что обстановка вокруг здания Южного военного округа в Ростове-на-Дону спокойная. По информации СМИ, движение по Буденновскому проспекту возобновлено.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покидают территорию у штаба ЮВО