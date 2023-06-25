Во Франции заявили, что вступление Украины в ЕС сейчас будет потрясением для бюджета союза

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Евросоюз без реформы финансовой системы, в текущем виде не готов принять Украину в свои ряды, с учетом ее аграрного потенциала и численности населения.

Такое мнение озвучил в эфире телеканала LCE французский министр-делегат, ответственный за транспорт, бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон.

"Это будет не тот же самый [что в настоящее время] Евросоюз, который сможет принять Украину или государства Западных Балкан [в свой состав], – сказал он,и напомнил, что занимался этим вопросом на должности госсекретаря, который занимал до мая 2022 года. – Мы всегда заявляли, что необходимо реформировать Евросоюз, изменить подход к финансам ЕС, укреплять европейскую политику".

Кроме этого, министр-делегат отметил, что "вступление в Евросоюз страны, которая насчитывает 40 млн жителей и является крупной сельхоздержавой, вероятно, будет потрясением для бюджета [Евросоюза]".

Ранее Украина полностью выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Страна выполнила условия по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ.