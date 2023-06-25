В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах по решению украинского конфликта

Фото: kremlin.ru

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил, что Александр Лукашенко может стать участником переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

"Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, не исключено участие в этом процессе Лукашенко", – написал Данилов в соцсетях.

Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Западные страны постоянно призывают РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы киевского режима от диалога.

Ранее сообщалось, что НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и соглашений на условиях российской стороны. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который посетил Германию с рабочим визитом.

Стало известно, как российские военные выводят из строя технику ВСУ