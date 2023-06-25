Российская ПВО за сутки сбила "Точку-У" и четыре украинских дрона

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Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинскую тактическую ракету Точка-У, четыре беспилотника и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили сегодня в пресс-службе Минобороны РФ.

"Системами противовоздушной обороны была перехвачена тактическая ракета Точка-У, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS… Уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ возле населенных пунктов Коломыйчиха в ЛНР, Соледар, Бахмутское и Новопетриковка в ДНР", – уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении более 400 военных. Также на южно-донецком и запорожском направлениях украинцы за сутки лишились свыше 170 солдат, а также танка, четырех броневиков и четырех гаубиц.

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