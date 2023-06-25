Депутат Шеремет заявил, что Россия 24 июня сдала один из самых важных экзаменов

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РФ 24 июня в ситуации с мятежом группы Вагнер сдала один из самых важных экзаменов в своей истории за последние 100 лет, показав всему миру способность принимать мудрые политические решения и сплоченность людей в кризисных ситуациях, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"К сожалению, 24 июня войдет в историю, как день, когда РФ прошла по острой грани пропасти, так как на Западе надеялись на повторение у нас 1917 года и новую гражданскую войну… Россия вчера сдала один из самых важных экзаменов в своей истории за последнее столетие. Экзамен на стрессоустойчивость, на мудрость в принятии важных исторически значимых решений и сплоченность общества даже в самых трудных ситуациях", – сказал Шеремет.

Депутат убежден, что из случившегося будут сделаны соответствующие выводы.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Ранее сообщалось, что обстановка вокруг здания Южного военного округа в Ростове-на-Дону спокойная. По информации СМИ, движение по Буденновскому проспекту возобновлено.