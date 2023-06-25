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Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя заявление экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы о Крыме, сообщил, что к возвращению в состав РФ всегда тяготело подавляющее большинство жителей полуострова.

"Вопрос был не в том, русскоговорящие они или нет. Они были русскими по своему духу. Это главное", – приводит слова Константинова РИА Новости.

Он также указал на странную тенденцию, которая происходит со всеми западными политиками: когда они у власти, они делают безумные и аморальные вещи, но как только они уходят на пенсию – сразу начинают рассуждать ближе к здравомыслию.

Ранее Барак Обама признал, что большинство русскоговорящих жителей Крыма высказывались за присоединение к России в 2014 году, однако некоторые европейские государства не понимали их желания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в словах Обамы есть рациональное зерно. Как подчеркнул представитель Кремля, ни для кого не секрет, что большинство людей в Крыму хотели стать частью РФ.

Обама заявил, что многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею воссоединения с РФ