Американист объяснил, чем вызвано заявление Обамы по поводу Крыма

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Заявление экс-президента США Барака Обамы о симпатии жителей Крыма к России вызвано его стремлением дистанцироваться от действующего главы государства. Такое мнение в беседе с RT озвучил президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский.

"Я думаю, что Обама хочет дистанцироваться от Джо Байдена. Когда Байден был вице-президентом, он оказался коррупционером хуже, чем Аль Капоне. То, что сейчас происходит на Украине, это результат той самой коррупции", – сказал эксперт.

Американист также допустил, что смелость Обамы в подобных высказываниях обусловлена еще и тем, что тот, вероятно, понимает – шансы Байдена на переизбрание стремятся к нулю.

Ранее бывший американский президент в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина 2014-го года была другой страной и в то время большинство жителей Крыма действительно хотели присоединения к России. Он напомнил, что тогда сторонники России были даже в Верховной раде.



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