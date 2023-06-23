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В заявлении бывшего президента США Барака Обамы по Крыму есть рациональное зерно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, такие рациональные зерна в них содержатся. На Украине была достаточно большая фракция политическая, которая действительно поддерживала идею развития добрых отношений с Россией и была против насаждения русофобии", – сказал он.

Как подчеркнул представитель Кремля, ни для кого не секрет, что большинство людей в Крыму "хотели стать частью РФ".

Ранее Обама признал, что большинство русскоязычных жителей Крыма хотели присоединиться к России.

По словам экс-президента США, ему и бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось привлекать большое количество европейцев, которые хотели ввода санкций против России.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами РФ.

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