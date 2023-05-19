Барак Обама внесен в российский стоп-лист – СМИ

Фото: AP Photo/Brynn Anderson

Бывший американский лидер Барак Обама внесен в российский стоп-лист. Об этом пишет научно-политический журнал "Международная жизнь", ссылаясь на источник.

"По данным из информированного источника, имеющимся в распоряжении журнала "Международная жизнь", в ответ на антироссийские санкции в стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама", – говорится в материале.

Ранее США ввели санкции против 46 физических лиц. В санкционный список попали омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева, глава Хакасии Валентин Коновалов.

Также Минфин ввел ограничения против помощника президента РФ Игоря Левитина, главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, начальника контрольного управления президента РФ Дмитрия Шалькова.

Помимо указанных должностных лиц, в него попали граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии и один подданный Лихтенштейна.

