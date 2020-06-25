Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оригинал ноты протеста Киева в связи с парадом Победы 24 июня в Крыму пока не поступал в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
Она заявила, что сразу после получения оригинал будет направлен обратно украинской стороне по аналогии с предыдущими подобными нотами. Захарова напомнила, что Крым является неотъемлемой частью России и все вопросы по проведению мероприятий на его территории решаются только с российскими властями.
"Каких героев чествовать, как отмечать наши праздники, мы будем определять сами, без вашей подсказки", – добавила Захарова.
Она также добавила, что претензии по поводу проведения парадов в Донецке и Луганске, о которых говорится в заявлении МИД Украины, "беспредметны". Захарова подчеркнула, что Россия не контролирует данные регионы.
"Насколько известно, власти провозглашенных республик заблаговременно уведомляют Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине о предстоящих мероприятиях и перемещениях военной техники. Странно, что в министерстве иностранных дел Украины об этом не знают", – резюмировала дипломат.
Ранее МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за парада на полуострове. В Киеве назвали это провокацией для дальнейшей эскалации напряженности в украинско-российских отношениях.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя данное заявление, подчеркнул, что российская сторона не будет реагировать на подобные "неуместные" замечания. Он отметил, что эти ноты протеста во внутренней политике России ничего не изменят.
В нынешнем году парад Победы был перенесен на 24 июня из-за сложной эпидемиологической обстановки.
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