Зеленский пошутил, что пойдет в разведку

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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание нового комитета страны по вопросам разведки. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе офиса президента, глава государства определил приоритетные задачи нового ведомства и определил основные направления работы. В частности, комитет будет координировать и контролировать работу разведывательных органов Украины.

Кроме того, Зеленский пошутил, что и сам пойдет в разведку.

"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", – заявил президент Украины.

Профильный комитет по вопросам разведки был создан в стране 17 июня. Ранее существовавший объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности ликвидировали.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кив заявил, что страну планируют уничтожить. По мнению политика, ей уготована роль "актива и колонии".

