Губернатор Алтайского края перешел на удаленную работу

Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на удаленный режим работы. Данное решение он принял после того, как у нескольких работников администрации региона обнаружили коронавирусную инфекцию, говорится на портале правительства края.
"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией большинство совещаний, планерок и других мероприятий в правительстве края мы перевели в формат видеоконференций. Но каждый день все равно необходимо контактировать с довольно большим количеством людей – работу остановить нельзя", – сообщается на сайте.
Уточняется, что Томенко будет оставаться дома и под наблюдением врачей. Работать в этот период он будет дистанционно. "Дорогие друзья, прошу вас, продолжайте придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких", – отметил губернатор.
В России выявлено 613 994 случая COVID-19, вылечились 375 164 человека, скончались 8605.
Ранее говорилось, что глава Тувы вылечился от коронавируса. Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации 26 мая.
Еще 926 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: