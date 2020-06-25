Губернатор Алтайского края перешел на удаленную работу

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на удаленный режим работы. Данное решение он принял после того, как у нескольких работников администрации региона обнаружили коронавирусную инфекцию, говорится на портале правительства края.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией большинство совещаний, планерок и других мероприятий в правительстве края мы перевели в формат видеоконференций. Но каждый день все равно необходимо контактировать с довольно большим количеством людей – работу остановить нельзя", – сообщается на сайте.

Уточняется, что Томенко будет оставаться дома и под наблюдением врачей. Работать в этот период он будет дистанционно. "Дорогие друзья, прошу вас, продолжайте придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких", – отметил губернатор.

В России выявлено 613 994 случая COVID-19, вылечились 375 164 человека, скончались 8605.

Ранее говорилось, что глава Тувы вылечился от коронавируса. Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации 26 мая.