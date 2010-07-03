США могут разорвать договор с Японией о гарантиях безопасности – СМИ

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Президент США Дональд Трамп не исключает вариант выхода из Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, который был подписан в 1960 году, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, американский лидер заявил своим доверенным лицам, что этот договор несправедлив для США.

Глава Белого дома выразил мнение, что договор односторонен, так как предусматривает помощь США Японии в случае вооруженного нападения на нее, при этом не обязывает японские вооруженные силы помогать США.

Источники агентства уточняют, что решение пока не принято, но такой шаг вероятен. При этом выход из договора может привести к новой гонке вооружений, так как Японии придется найти другой способ защищать себя от угроз со стороны Китая и КНДР.

Ранее стало известно, что Трамп вновь собирается стать президентом. Лидер США объявил об официальном начале своей новой предвыборной кампании. Он призвал избирателей проголосовать за него 3 ноября 2020 года, если те хотят "покончить с коррумпированной системой раз и навсегда". Трамп добавил, что на втором сроке собираете довести дело до конца.

Также президент выступил с критикой в адрес конгрессменов-демократов и призвал их проголосовать за миграционную реформу в стране. По его словам, спецслужбы готовятся к масштабной операции по депортации миллионов мигрантов, которые находятся в стране нелегально. Он также отметил вклад в борьбу с нелегалами Гватемалы, которая готова подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран.

Согласно данным социологов, статистика говорит не в пользу действующего президента. По данным опроса, проведенного по заказу Fox News, главного конкурента Трампа – экс вице-президента Джо Байдена – готовы поддержать 49 процентов избирателей, а Трампа – 39 процентов.

