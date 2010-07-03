Трамп встретится с Путиным на саммите G20

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Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", передает РИА Новости.

Диалог лидеров двух стран состоится 28-29 июня в японской Осаке. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Ожидается, что Трамп и Путин обсудят темы, касающиеся Ирана, Украины, контроля над вооружениями и вопросы улучшения двусторонних отношений. Возможно, что предметом разговора станет тема "вмешательства" в американские выборы или "Венесуэла", предположил чиновник.

По словам представителя администрации США, официальной повестки, равно как и даты и времени встречи, нет, и это всего лишь предполагаемый набор тем. При этом он подтвердил, что имя Владимира Путина входит в список встреч на саммите.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. Президент США заявил, что намерен "поладить" с российским и китайским лидерами и выразил надежду, что "так и будет".