МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

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Министерство иностранных дел Японии не подтвердило информацию о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит G20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины. – Прим. ред.] в Японию", – отметили в ведомстве.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Владимир Зеленский собирается провести ряд встреч в ходе саммита G20, в том числе с Владимиром Путиным. Во время избирательной кампании Зеленский сказал, что собирается встретиться с Путиным лишь после "возвращения" Украине Крыма и Донбасса.

Саммит G20 состоится в Осаке 28–29 июня 2019 года. В "Большую двадцатку" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, Россия, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и Европейский союз. В 2020 году саммит было решено провести в Саудовской Аравии.

