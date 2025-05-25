Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от Гарварда предоставить данные по иностранным студентам, которые обучаются в университете.

"Почему Гарвард не говорит о том, что почти 31% студентов приехали из других стран? И тем не менее эти страны, часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать", – написал он в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что американские власти хотят знать имена этих студентов. По его словам, это разумная просьба, поскольку Гарвард получает миллиарды долларов от правительства США.

Кроме того, американский лидер призвал руководство университета перестать просить финансирование у федерального правительства и использовать собственные средства.

Ранее Трамп заявил о необходимости лишить Гарвард налоговых привилегий, поскольку, по его мнению, учебное заведение продвигает опасные идеологические концепции. В частности, вуз нанимает радикальных левых и других людей, которые учат студентов неудачам и ненависти.

Министерство образования США, в свою очередь, для этого заморозило гранты для Гарварда на 2,2 миллиарда долларов. Однако президент университета Алан Гарбер отказался от требований администрации Трампа внести изменения в политику для защиты еврейских студентов.

В четверг, 22 мая, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что университет был лишен права принимать иностранных студентов. По словам чиновницы, данное решение означает, что все иностранные учащиеся Гарварда должны перевестись в другие вузы, чтобы сохранить свой нынешний статус.

В ответ представитель университета Джейсон Ньютон назвал эти действия незаконными, Гарвард же подал иск против правительства США из-за запрета принимать иностранных студентов.