14:12Политика
Памятник Зое Космодемьянской снесут в Одесской области
Фото: ТАСС/Андрей Махонин
Исполнительный комитет совета Одесской области решил демонтировать памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской в Белгород-Днестровском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одесские СМИ.
Прошение о демонтаже направил участник организации "Декоммунизация" Вадим Поздняков 5 мая.
Также городские власти приняли решение о переименовании свыше 200 улиц. Помимо этого, были демонтированы памятники полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II.
До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "деколонизации", запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями.
Кроме того, закон запрещает давать объектам имена деятелей, "осуществлявших агрессию против Украины".
Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь. По мнению секретаря СНБО, решение якобы поможет разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы.
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