Памятник Зое Космодемьянской снесут в Одесской области

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Исполнительный комитет совета Одесской области решил демонтировать памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской в Белгород-Днестровском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одесские СМИ.

Прошение о демонтаже направил участник организации "Декоммунизация" Вадим Поздняков 5 мая.

Также городские власти приняли решение о переименовании свыше 200 улиц. Помимо этого, были демонтированы памятники полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "деколонизации", запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями.

Кроме того, закон запрещает давать объектам имена деятелей, "осуществлявших агрессию против Украины".

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь. По мнению секретаря СНБО, решение якобы поможет разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы.