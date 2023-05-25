Посол РФ заявил, что КНДР не собирается поставлять боеприпасы России

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Северная Корея не собирается поставлять боеприпасы России, поскольку в стране наблюдается практически предвоенная обстановка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Пхеньяне Александра Мацегора.

"В такой сложной, фактически предвоенной обстановке, накопленные арсеналы вот-вот могут потребоваться именно здесь. О какой поставке снарядов куда бы то ни было еще может идти речь?" – подчеркнул он.

В сентябре прошлого года американская газета New York Times заявила, что РФ якобы приобретает снаряды у КНДР.

До этого американский президент Джо Байден пригрозил властям Северной Кореи сменой режима при попытке ядерного удара по США или их союзникам. Он также уточнил, что Штаты не собираются размещать ядерное оружие в Южной Корее, однако предупредил, что полуостров будут навещать атомные субмарины США.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит принимать необходимые меры против военных провокаций Вашингтона и Южной Кореи, которые "откровенно враждуют" с республикой.