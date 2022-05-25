Россия готовит комплекс ответных мер на санкции США – Захарова

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Мы сейчас разрабатываем комплекс мер, уже есть первое понимание, но без согласования со всеми заинтересованными сторонами я бы не хотела говорить об этом. Не потому, что я хочу потянуть эту интригу <...>, но потому что мы действительно согласовываем это со всеми, кто на своем участке отвечает за эти вопросы", – сказала она в эфире Первого канала.

На прошлой неделе МИД России опубликовал национальный стоп-лист с перечнем из 963 американских граждан, которым на постоянной основе запрещен въезд в страну. В списке оказались в том числе Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.

В ведомстве отметили, что ограничения вводятся в контексте ответных мер на санкции США и являются вынужденными. Они нацелены на то, чтобы заставить американский режим, пытающийся навязать свой миропорядок, изменить поведение, признав новые реалии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

