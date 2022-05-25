США хотят занять освободившиеся ниши, вводя санкции против поставок углеводородов – МИД РФ

Фото: depositphotos/etienjones

Вводя санкции против поставок российских углеводородов, США пытаются занять освободившиеся ниши. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, Соединенные Штаты проявляют двуличие, прибегая к методам недобросовестной конкуренции.

"Американцы, сами располагая большими запасами углеводородов, требуют от других стран, которые страдают от дефицита и дороговизны ресурсов, отказа от импорта российской нефти", – сказала Захарова.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо оценила возможность снятия экспортных ограничений, введенных против России. По ее словам, их не снимут в ближнесрочной перспективе. Она также призвала мировое сообщество лишить Россию преимуществ мировой экономики и глобального экономического порядка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

