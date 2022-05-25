В ГД предложили признать переход на сторону противника госизменой

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Госдуму внесли законопроект о признании участия в боевых действиях против России госизменой. Об этом сообщает РИА Новости.
"...законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК России в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации", – указано в пояснительной записке к документу.
Согласно тексту проекта, за участие в боях на территории других стран гражданам, выступающим против интересов России, грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Также на осужденных может быть наложен штраф в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет либо без такового. В этом случае предусмотрено ограничение свободы на срок до двух лет.
Согласно законопроекту, Уголовный кодекс Российской Федерации может быть дополнен статьей 280.4 ("Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства"). Размер взыскания по ней составит 100–500 тысяч рублей. Возможно также лишение свободы на период от 2 до 4 лет.
В случае совершения аналогичных действий в составе организованный группы либо с угрозой применения насилия возможно лишение свободы на срок от 5 до 7 лет со штрафом, который составит от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.
Отдельное наказание предусмотрено за конфиденциальное сотрудничество с зарубежными спецслужбами, а также международными и иностранными организациями. Осужденных могут лишить свободы на срок от 2 до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Могут оштрафовать человека и на сумму, соответствующую размеру его заработной платы или иного дохода за период до трех лет.
Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил старшего лейтенанта ВС России Руслана Артыкова к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену. Он также лишен воинского звания.
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