Суд в Ростове-на-Дону приговорил офицера РФ к 13 годам колонии за госизмену

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Старшего лейтенанта ВС России Руслана Артыкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену. Решение вынес Южный окружной военный суд, сообщает ТАСС.

"Приговором Южного окружного военного суда Артыков Руслан Ахметбаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена")", – отметила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Также, по словам представителя суда, Артыков лишен воинского звания.

Дело рассматривалось в закрытом режиме ввиду наличия в нем грифа "секретно".

Ранее бывшего офицера ФСБ Дмитрия Казакова приговорили к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену. Также суд назначил Казакову штраф в 300 тысяч рублей и лишил его звания подполковника запаса. По некоторым данным, Казаков инициативно начал сотрудничать с разведкой одного из зарубежных государств и передавал служебную информацию.

