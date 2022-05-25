США ввели санкции против 10 граждан и 9 компаний за связи с иранским КСИР

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Вашингтон ввел санкции против 10 физических и девяти юридических лиц за связи с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР считается в США террористической организацией). В список попали гражданин РФ и российская компания. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.
Так, в санкционный список попали фирма ООО "РПП", которая зарегистрирована в Москве, ее бывший руководитель Камалуддин Гулам Набизада и действующий топ-менеджер Михраб Сухраб Хамиди. В министерстве отметили, что Набизада является гражданином Афганистана и имеет российский паспорт.
"Набизада, бывший временный поверенный в делах Афганистана в Москве, собирал средства для КСИР в координации с высокими эшелонами российского правительства и аппарата разведки", – говорится в сообщении.
Санкции также ввели против компании Zamanoil DMCC из ОАЭ. В американском Минфине считают, что она сотрудничала с правительством РФ и компанией "Роснефть" в вопросе транспортировок крупных партий нефти Ирана компаниям в Европе от имени КСИР.
Кроме того, в список попали граждане Турции и Ирана, а также компании Китая, Ливана и Южной Кореи.
Ранее экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер Швеции Карл Бильдт заявили, что новая катастрофическая война может начаться на Ближнем Востоке, если президент США Джо Байден не активизирует усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном. По мнению политиков, вызывает недоумение то обстоятельство, что Байден, заявивший на выборах о возвращении к ядерной сделке, до сих пор мешкает с дипломатией.
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