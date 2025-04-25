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25 апреля, 20:46

Политика

Полиция Берлина планирует запретить флаги СССР и РФ на Дне Победы

Фото: 123RF/metelevan

Полиция Берлина, как и в 2024 году, планирует запретить использование советских и российских флагов на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost.

В беседе с изданием информацию подтвердил представитель полиции. По данным СМИ, распоряжение о запрете демонстрации флагов находится в стадии подготовки и будет действовать с 06:00 (07:00 по московскому времени) 8 мая до 22:00 9 мая в районах вокруг мемориалов в районах Трептов, Митте и Панков.

В прошлом году полицейские Берлина задержали 10 человек на акциях, приуроченных к 9 Мая, за нарушение правил. Журналисты утверждали, что несколько граждан проносили георгиевские ленточки или оскорбляли правоохранителей.

При этом в полиции ФРГ уточнили, что в целом памятные мероприятия прошли спокойно, за исключением нескольких инцидентов.

Гражданам Берлина запретили использовать флаги России и СССР 8 и 9 мая

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