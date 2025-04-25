Шойгу: Украина может пойти на теракты с использованием биопатогенов

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Украина с высокой вероятностью может пойти на террористические акты с использованием биопатогенов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

"В качестве исполнителей терактов – поджогов административных зданий и военкоматов, повреждения оборудования железных дорог и иной критической инфраструктуры – украинские спецслужбы пытаются привлекать несовершеннолетних, молодежь, пенсионеров, представителей социально незащищенных и маргинальных слоев населения", – приводит ТАСС слова Шойгу.

Он указал, что "осуществляется поиск сторонников проукраинских националистических и неонацистских группировок". При этом основные угрозы в последние годы обусловлены активизацией диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб и неонацистских структур, высокой интенсивностью атак и обстрелов, а также попытками совершения покушений.

"Наиболее напряженная обстановка сложилась в граничащих с Украиной российских регионах. Установлены факты применения противником запрещенных международными конвенциями боевых отравляющих веществ", – добавил Шойгу.

В феврале сообщалось, что Киев предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы для срыва переговоров. Как заявляли в Службе внешней разведки (СВР), они могут быть осуществлены в ФРГ, странах Балтии и Скандинавии, а также, возможно, в Словакии и Венгрии.