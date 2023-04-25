Медведев предположил, что выборы в США может выиграть Илон Маск

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что победу в президентских выборах США может одержать авторитетный человек наподобие Илона Маска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Медведева на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем у экс-президента Дональда Трампа, и тем более нынешнего лидера США Джозефа Байдена. Тот же самый легендарный Илон", – заявил Медведев.

При этом зампредседателя Совбеза РФ отметил, что на данный момент личность Илона Маска притягивает повышенное внимание.

Ранее сообщалось, что республиканцы приняли решение запустить веб-сайт, который будет проверять высказывания президента США Джозефа Байдена на достоверность. Такой шаг приурочен к возможному заявлению Байдена о намерении выдвигаться на второй срок. По данным социологического опроса, менее половины (47%) демократов поддерживают переизбрание действующего американского президента.