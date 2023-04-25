Россия закроет въезд в страну ряду официальных лиц Молдавии – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД России выразил протест послу Молдавии Лилиану Дарию после объявления дипломата РФ персоной нон грата и в качестве ответной меры запретил въезд на территорию страны ряду официальных лиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Лилиану Дарию вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 19 апреля объявить персона нон грата сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет персона нон грата сотрудника посольства Молдавии в России", – говорится в сообщении.

Помимо этого, молдавский дипломат был осведомлен о решении РФ закрыть въезд на территорию страны для ряда официальных лиц Молдовы. Подобное в российском внешнеполитическом ведомстве объяснили непрекращающимися антироссийскими заявлениями, а также фактом поддержки Кишинева санкций ЕС против РФ.

До этого Молдавия заявила о решении выслать одного сотрудника посольства РФ после того, как главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в республику. Дипломата объявили персоной нон грата. Еще двоих сотрудников посольства лишили специального допуска в аэропорт.

Сам же глава Татарстана ранее заявил, что в Молдавии его объявили нежелательной персоной. На фоне произошедшего его участие в Конгрессе дружбы народов стало невозможным.

