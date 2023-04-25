Президент Чехии заявил о незаинтересованности Китая в решении конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Китай не заинтересован в скорейшем урегулировании украинского конфликта и не будет предпринимать никаких действий на этом направлении. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", – сказал чешский лидер, отметив, что КНР ежедневно извлекает все новые уроки из ситуации на Украине.

Между тем ранее состоялся телефонный разговор президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, в ходе которого они затронули роль Китая в урегулировании на Украине. Лидеры двух стран отметили важность продолжения взаимодействия с Пекином по этой теме.

24 февраля этого года Китай представил свои предложения по урегулированию украинского противостояния. В перечне содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, а также отказ от односторонних санкций. Помимо этого, единственным путем для урегулирования проблемы в КНР считают диалог и переговоры.

