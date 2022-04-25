Нидерландская партия заинтересовалась происхождением доходов Зеленского

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Нидерландская партия "Форум за демократию" заинтересовалась происхождением состояния президента Украины Владимира Зеленского.

По данным политиков, состояние Зеленского оценивается в 850 миллионов долларов. Предполагается, что эти средства он получил после того, как стал президентом.

"Так откуда же взялись эти деньги? И что еще более важно – на что они идут?" – говорится в Twitter партии.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова Зеленского о готовности обсуждать с Россией отказ от вступления в НАТО и Крым. Он рассказал, что Киев вел такую же политику во время расположения российских войск под столицей, а после отвода войск, провокации в Буче и других городах последовал отказ Украины от взятых на себя обязательств.

