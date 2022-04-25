РФ объявила 40 сотрудников германских посольств персонами нон грата

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Россия объявила 40 сотрудников германских посольств персонами нон грата в качестве ответных мер. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В министерство иностранных дел России вызвали чрезвычайного и полномочного посла ФРГ в РФ Гезу Андреаса фон Гайру.

"Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении persona non grata 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии", – говорится в сообщении.

Россия считает неприемлемым заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Она сказала, что работа сотрудников дипведомств была нацелена на подрыв свободы Германии и единства немецкого общества.

Ранее сообщалось, что Россия закрывает консульства Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге и консульства Латвии в Пскове. Всех сотрудников объявили персонами нон грата. В министерстве объяснили такое решение принципом взаимности.

