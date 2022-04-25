США не вернут РФ отнятую дипломатическую собственность – посол в Вашингтоне

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, что США не вернут РФ отнятую дипломатическую собственность.

"Однозначно вам скажу, я твердо убежден, что нам ничего не вернут", – приводит РИА Новости его слова.

Он также назвал кражей блокировку США российских счетов.

Ранее Анатолий Антонов сообщил, что Москва направила Вашингтону ноту с требованием перестать поставлять украинской столице оружие.

Он уточнил, что сумма, на которую будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона, равна 800 миллионам долларов. И это, по мнению посла, огромная цифра, которая не способствует поиску дипломатического решения конфликта.