Антонов сообщил об отмене в США церемонии в память о встрече на Эльбе

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Правительство США отменило проведение торжественной церемонии в честь встречи на Эльбе в 1945 году. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"В этом году нам, увы, было отказано в проведении такого рода мероприятий. <...> Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развернута сегодня в США", – приводят слова дипломата газета "Известия".

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал встречу на Эльбе ярким символом боевого братства СССР и США. Также дипломат поздравил всех ветеранов с Днем Эльбы.

По словам дипломата, в условиях глубочайшего кризиса в российско-американских отношениях необходимо обратиться к опыту тех, кто проявил мудрость и смелость подняться над разногласиями ради решения совместных задач.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.