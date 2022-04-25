Посол РФ в США поздравил ветеранов с годовщиной встречи на Эльбе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Посол России в США Анатолий Антонов назвал встречу на Эльбе ярким символом боевого братства СССР и США. Также дипломат поздравил всех ветеранов с Днем Эльбы.
"В современном мире накопилось много проблем, которые вряд ли можно урегулировать без взаимодействия Москвы и Вашингтона", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале посольства РФ в США.
По словам дипломата, в условиях глубочайшего кризиса в российско-американских отношениях необходимо обратиться к опыту тех, кто проявил мудрость и смелость подняться над разногласиями ради решения совместных задач.
"Поставки из США и других стран помогли Красной Армии приблизить нашу общую Победу", – добавил Антонов.
Ранее посол РФ в США заявил, что Москва и Вашингтон больше не являются партнерами. Антонов подчеркнул, что именно Соединенные Штаты должны решить, кем для них является Россия: партнером, соперником или врагом.
До этого Антонов заявил, что Соединенные Штаты пытаются угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям. Глава российского дипведомства подчеркнул, что США при этом пренебрегают сопутствующими рисками для латиноамериканских стран, их продовольственной безопасностью и социальной стабильностью.
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