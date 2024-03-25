Памфилова заявила о сокращении числа участков для голосования в мире из-за давления Запада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Из-за давления Запада число участков для голосования на выборах президента России за рубежом сократилось на треть. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Беспрецедентные ограничения прав, избирательных прав, в том числе, российских граждан за рубежом, с которыми мы столкнулись именно, и не только в странах вот так называемых недружественных, которые назначили нас врагом", – сказала она.

В дружественных странах, по мнению Памфиловой, проблемы были вызваны, в том числе западными санкциями. Речь идет о высоких ценах на перелеты, а также закрытых границах и сокращении российских диппредставительств.

Ранее ЦИК утвердил итоги выборов президента России. Владимир Путин в пятый раз избран главой государства.

Итоговый результат Владимира Путина на прошедших президентских выборах составил 87,28%. Данные были получены на основании голосов избирателей в РФ и за рубежом. За Путина, согласно информации ЦИК, проголосовали 76 277 708 россиян по всему миру.

