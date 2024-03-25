Ювелиры Европы жалуются на ограничения из-за алмазов из России – СМИ

Фото: 123RF/dejwish

Европейские ювелиры назвали абсурдным и вызывающим хаос на ювелирном рынке санкционное законодательство Евросоюза (ЕС) в отношении алмазов из РФ. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, после вступления в силу ограничений Еврокомиссия решила, что все поступающие в страны блока алмазы должны отправляться в Антверпен – крупнейший мировой центр торговли алмазами, где их проверяют на предмет возможного российского происхождения.

Трейдеры рассказали газете, что из-за этого появились длительные задержки, дополнительные затраты и недовольные клиенты, а чиновники стали требовать большое количество документов, подтверждающих происхождение каждой партии.

По словам одного из собеседников газеты, если раньше на выполнение заказа могло уйти два дня, то сейчас из-за нововведений этот процесс растягивается до двух недель. Финансовый консультант алмазной отрасли Антверпена сказал изданию, что 10 компаний уже заявили ему о своем намерении переехать в Дубай или Индию из-за введенных правил.

Как отмечает The Times, Британия и Соединенные Штаты отказались от этой схемы, разрешив производителям бриллиантов самим сертифицировать страну происхождения. Президент Лондонской алмазной биржи Алан Коэн уточнил, что если бы спросили его мнения о Brexit, то он назвал бы это самой большой ошибкой, которую когда-либо совершала Великобритания.

Ранее канадские власти наложили дополнительный запрет на импорт российских алмазов. Отмечается, что канадцам как в своей стране, так и за ее пределами, а также другим гражданам на территории государства нельзя импортировать, покупать или приобретать необработанные или распиленные алмазы, а также несортированные алмазы российского происхождения.