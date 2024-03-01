Япония ужесточила ограничения на импорт алмазов из РФ непромышленного использования

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Японские власти ужесточили ограничения на импорт российских алмазов непромышленного использования. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Японии.

В ведомстве отметили, что под санкционные меры будут попадать в том числе и те непромышленные алмазы, которые были обработаны за пределами России.

Ранее уже сообщалось, что Япония расширила санкционные списки против РФ, внеся туда 12 физических лиц и 36 организаций. Новые персональные санкции были введены против бизнесмена Артема Усса, детских омбудсменов Калужской и Ростовской областей и прочих, а среди компаний санкционные списки пополнили ФГУП "Атомфлот", концерны "Калашников", "Уралвагонзавод" и другие.

До этого в Минфине РФ рассказали, что российская сторона укрепляет партнерство и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно со странами Африки.

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