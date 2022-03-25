Украина за 8 лет уничтожила почти 80% инфраструктуры ДНР и ЛНР

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Началу спецоперации России предшествовал тяжелейший гуманитарный кризис протяженностью восемь лет. За это время украинские войска уничтожили почти 20% инфраструктуры ДНР и ЛНР, погибли свыше 14,5 тысячи человек, а жертвами нарушений прав человека стали более 6,5 миллиона граждан. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, слова которого передает РИА Новости.

Он добавил, что своими почти ежедневными обстрелами ВСУ и националистические батальоны разрушили 4 115 и повредили 55 310 объектов инфраструктуры, включая жилые дома, образовательные учреждения, больницы и другие социально значимые объекты. Они полностью уничтожили 19,5% и разрушили со значительными повреждениями до 37% инфраструктуры ДНР и ЛНР.

Кроме того, с апреля 2014 года по февраль 2022 года только на территорию России вынужденно переселились 1 451 304 беженца. С 18 по 23 февраля текущего года их число резко выросло – границу РФ пересекли 106 946 человек. В народных республиках остались 3 600 940 человек, среди которых в основном люди старшего поколения, дети и женщины.

По словам Мизинцева, они находиться под ежедневными обстрелами в подвалах без воды, тепла, электричества, продуктов питания и медикаментов. Он обвинил страны Запада в намеренном умалчивании и проявлении полного безразличия к жителям Донецкой и Луганской народных республик.

"В условиях этого тяжелейшего гуманитарного кризиса на Донбассе и началась специальная военная операция", – заключил он.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.