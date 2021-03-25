В МИД России пообещали ответить на санкции Канады

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РФ скоро будет принимать ответные меры на введенные Канадой санкции. Об этом сообщается на сайте МИД России со ссылкой на официального представителя дипмиссии Марию Захарову.

"Мы открыты для честного взаимоуважительного диалога, но на враждебные действия и персональные санкции будем отвечать жестко и последовательно. Планируем предпринять ответные меры уже в ближайшее время", – сказала Захарова. Она подчеркнула, что подобная самоизоляция от России, в которой испытывают искреннее уважение к народу Канады, идет вразрез с канадскими национальными интересами.

Как считает представитель МИД, канадская правящая элита уже довела двусторонние отношения с РФ до исторического минимума.

Ранее в Кремле прокомментировали новые санкции Канады против российских чиновников. В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников и другие.