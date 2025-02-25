Захарова: Россия знает, что сербский народ не предаст ее

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале обратилась к жителям Сербии на их родном языке после того, как сербская делегация проголосовала за антироссийскую резолюцию по Украине в ООН.

По словам дипломата, в Москве осознают, что сербский народ никогда не предаст Россию.

"Мы читаем отголоски ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии. Все остальное мы переживем. И мы победим! Потому что нацизм необходимо остановить!" – написала Захарова на сербском языке.

24 февраля Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, которая требует от РФ "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести войска с территории Украины, а также прекратить боевые действия. Резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 государствами.

За документ проголосовали 93 страны. Тем не менее 18 государств, включая США, Израиль и Венгрию, высказались против, еще 65 воздержались.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сербская делегация ошибочно проголосовала за западную резолюцию по Украине, хотя должна была воздержаться. Он извинился перед гражданами Сербии за данную ошибку и заявил, что несет ответственность за подобное решение.