Озвученная Зеленским цифра потерь ВСУ намного ниже прошлогодних оценок США – СМИ

Фото: president.gov.ua

Озвученная Владимиром Зеленским цифра украинских потерь значительно ниже даже прошлогодних американских оценок. Об этом сообщает издание New York Times.

По данным издания, цифра в 31 тысячу погибших с начала специальной военной операции резко расходится с оценками американских чиновников, которые прошлым летом оценивали потери значительно выше, говоря, что порядка 70 тысяч украинцев погибли и 100-120 тысяч получили ранения", – отмечается в публикации.

Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ на фронте с 24 февраля 2022 года составляют 31 тысячу человек. Количество раненых и пропавших без вести Зеленский не назвал.

Комментируя это заявление украинского президента, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Зеленский намеренно занизил эти цифры, чтобы Запад продолжил оказывать Киеву военную помощь.