Украинский журналист заявил Джонсону, что Британия считает Украину страной третьего мира

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Журналист украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко пожаловался бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, у которого он брал интервью, что Великобритания рассматривает Украину как "страну третьего мира". Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист отметил, что многим украинцам трудно получать британские визы.

"Великобритания – это, возможно, самый яркий сторонник Украины. Но, наверное, самая серьезная проблема, которая у нас есть – это визовая политика. Украину до сих пор считают "страной третьего мира", – пожаловался журналист Джонсону.

Джонсон в свою очередь заявил, что в рамках дружбы Украины и Великобритании необходимо облегчить процесс получения визы для граждан Украины.

Сообщается, что в настоящее время в Великобританию перебрались около 130 тысяч украинцев по так называемой спонсорской схеме получения убежища: для этого им необходимо иметь на руках приглашение от физических лиц, благотворительных организаций или общин, которые гарантируют беженцам свой кров или же оплату им отдельного жилья.

Ранее король Великобритании Карл III высказался в пользу дальнейшего оказания поддержки Украине в ее противостоянии с Россией. Об этом говорится в заявлении монарха, распространенном Букингемским дворцом в связи со второй годовщиной начала конфликта.

До этого Великобритания расширила еще на 50 позиций санкционные списки по РФ. В сообщении уточнили, что санкции направлены на сокращение оружейного арсенала и военной казны и тех, кто снабжает РФ такими боеприпасами, как системы запуска ракет и ракеты.