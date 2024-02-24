Банки опасаются потрясений в финансовой системе при конфискации активов РФ – СМИ

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Международные банки опасаются потрясений в мировой финансовой системе в случае конфискации российских активов без установления соответствующих правовых норм со стороны Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, приоритетом для банков является определенная форма юридической защиты или компенсации от любых будущих исков, которые может подать Россия против отдельных финансовых учреждений, участвующих в конфискации активов.

Помимо этого, банкиры и юристы также обеспокоены тем, что масштабные операции по конфискации активов могут подорвать репутацию Великобритании как международного финансового центра и вызвать вопросы о верховенстве права.

Издание отмечает, что полный объем замороженных российских активов в Соединенном Королевстве неизвестен, но депутат от Лейбористской партии Крис Брайант в прошлом году заявил, что это примерно 26 миллиардов фунтов стерлингов из активов ЦБ РФ.

Ранее стало известно, что десять зарубежных экспертов-юристов признали соответствующей международному праву вероятную конфискацию российских активов, замороженных на Западе. Они считают, что замороженные активы РФ необходимо передать международным структурам, которые позже отдали бы их Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточняла, что Москва рассматривает любые покушения на свои активы как воровство, поэтому будет применять ответные меры для противодействия этому.