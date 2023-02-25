Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске

Фото: Roman Chop/AP/ТАСС

Украинские военные подорвали дамбу в Артемовске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

"В подконтрольной Киеву части Артемовска действительно противник взорвал дамбу. Подробностей пока нет", – сказал человек, знакомый с ситуацией.

По его словам, таким образом противник пытается замедлить продвижение бойцов ЧВК "Вагнер".

Ранее командир одного из взводов группы "Вагнер" сообщил, что российским военным осталось пройти чуть больше 1,7 километра до центра Артемовска. По его словам, ВСУ уже постепенно начинают отступать из города.

До этого журнал Times писал, что западные и украинские чиновники признают, что ВСУ, возможно, придется покинуть Артемовск. В издании также отмечали, что в Киеве преуменьшают стратегическую значимость города.



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